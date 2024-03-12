مريم أول إماراتية تصبح ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة

احتفت دائرة الطيران المدني بالشارقة بالمواطنة مريم الحمادي التي أصبحت أول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، والتي اجتازت كافة المتطلبات التي أهّلتها للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه.

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح برنامج التوطين في دائرة الطيران المدني بالشارقة، التي تحرص دائما على توفير الفرص المناسبة للمواطنين والمواطنات لدخول مجالات جديدة والتميز بها، وكذلك تقديم الدعم والتدريب المستمر لصقل المهارات والتطور المهني.

وتمكنت الحمادي ومن خلال ما تمتلكه من مهارات استثنائية وتفانيها في العمل، من إكمال البرامج التدريبية وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO” وكذلك طبيعة العمل في وقت قياسي. حيث اجتازت بنجاح عدة دورات وحصلت على شهادات وهي: ICA0 051، وICA0 052، وATCO Pre-OJT، وATCO OJT، وامتحان ATCO لاختبار الكفاءة خلال 3 سنوات من انضمامها للعمل في الدائرة.

وتقوم الحمادي بكامل المهام الموكلة لها، حيث تقوم بإدارة عمليات الطائرات في برج مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة، التابع لدائرة الطيران المدني، بما يضمن حركة آمنة وفعالة للرحلات الجوية.

يذكر أن إدارة المراقبة الجوية بمطار الشارقة تعاملت العام الماضي مع أكثر من 104 آلاف رحلة جوية، بواقع 364 رحلة يومياً.

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة " تحرص دائرة الطيران المدني بالشارقة على دعم المرأة وتمكينها من تحقيق النجاح في كافة المجالات، ونفخر اليوم بوجود أول إماراتية تعمل بوظيفة ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة ولا شك أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة والتأكد من مشاركتها الفاعلة في رحلة التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقالت مريم الحمادي، ضابط مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة " أنا فخورة بكوني أول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، وإن هذا الإنجاز يزيدني مسؤولية ويحفزني على المساهمة في قطاع الطيران في الإمارات. وأنا أعتبر ذلك أكثر من مجرد إنجاز على الصعيد الشخصي، حيث أنني آمل أن ألهم المزيد من النساء سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، لمتابعة حياتهن المهنية في هذا القطاع الحيوي".



