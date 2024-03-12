شرطة الشارقة: تضافر الجهود أدى إلى احتواء تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية كافة ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين أدى إلى احتواء الموقف أثناء تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً.

واشتملت الإجراءات على سلسلة من العمليات للتعامل السريع مع المنخفض السائد للتخفيف من حدة الأضرار المادية والبشرية إذ شارك 1096 من عناصر رجال الشرطة بعدد 473 من الآليات والدوريات الشرطية وزعت على الطرق الداخلية والخارجية لتعزيز أمن المجتمع وللتعامل مع أي حالة طارئة ولضمان تحقيق انسيابية الحركة المرورية خاصةً على الطرق التي شهدت ازدحامات مرورية نتيجة تجمعات مياه الأمطار وجرى إيواء 202 شخص وتقديم العون والدعم الاجتماعي الفوري الذي يضمن تحقيق الاستقرار السكني المؤقت.

كما عززت جاهزية كوادرها الأمنية في غرفة العمليات للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات كافة والاتصالات الواردة لها بكفاءة عالية قبيل وأثناء وبعد المنخفض الجوي والرد على الاستفسارات كافة وتقديم أوجه الدعم والمساعدة للمتعاملين معها بلغات عديدة شملت العربية والإنجليزية والأوردية إذ تعاملت غرفة العمليات خلال المنخفض مع 24,166 مكالمة عبر مركزي الاتصال 999 و901 فمن خلال مركز الاتصال 999 تعاملت سريعاً مع 19،287 مكالمة ومن خلال مركز الاتصال 901 تعاملت مع 4،879 مكالمة.

وبثت إدارة الإعلام والعلاقات العامة الرسائل التوعوية والإرشادية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز الوعي العام بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأعرب فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تقديره لأفراد المجتمع كافة على تجاوبهم مع التحذيرات الصادرة من الجهات الحكومية بالدولة والإرشادات التي أوضحتها من خلال قنواتها الرسمية ولجهود فرق الاستجابة والشركاء الذين عملوا على احتواء المنخفض الجوي بما يعكس فاعلية الإجراءات الاستباقية التي اتخذت على كافة المستويات، مؤكدين جاهزية عناصر شرطة الشارقة على مدار الساعة للتعامل مع كافة الأحداث وفقاً لخططها المعدة مسبقاً في التعامل مع الحالات الطارئة وغير الطارئة.