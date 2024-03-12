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شرطة أبوظبي تحذر من التسول الإلكتروني وتحايل المتسولين

شعار شرطة أبوظبي
12 مارس 2024 16:02

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين للحصول على المنافع المادية والعينية مؤكدة ضرورة تكاتف الجميع للتصدي لكافة أشكال التسول (متسولي الطرقات والأسواق والتسول الالكتروني).

وأوضحت ضمن النسخة الرابعة لحملتها الرمضانية "شهرنا.. طاعة والتزام " أن المتسولين يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة، فهي وسيلة لجني مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة التي يقوم بها المتسولون أمام أبواب المساجد أو في الأسواق والطرقات.

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وأشارت إلى انتشار التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك وفي فترة الأعياد بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على أموالهم او أي مواد عينية من خلال إرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة مثل مساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة وغيرها.

وحثت أفراد المجتمع على عدم إرسال أو تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مؤكدة أهمية التعاون والتعاضد للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
التسوق الإلكتروني
التسول
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