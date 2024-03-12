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علوم الدار

محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة في العطاء.. ورفيقتي في درب الخير

محمد بن راشد
12 مارس 2024 16:28

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن إطلاق الشيخة هند بنت مكتوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس:"الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الإمارات للطعام تستهدف توفير 5 ملايين وجبة من فائض الطعام بالتعاون مع 350 فندقاً ومنشأة غذائية بدبي .. وبفريق عمل من 5000 متطوع .. 35 مليون شخص استفادوا من البنك منذ إنشائه.

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وقال سموه: "الشيخة هند قدوة في العطاء .. ورفيقتي في درب الخير .. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هند بنت مكتوم
محمد بن راشد
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