الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر وعمار النعيمي يعزيان في وفاة صقر بن راشد القاسمي

سعود القاسمي ومحمد بن سعود خلال تقديم واجب العزاء (وام)
12 مارس 2024 21:27

الشارقة (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة. 
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
"الهلال الأحمر" يوزع 6166 وجبة إفطار في الشارقة

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، يرافقه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صقر بن راشد بن صقر القاسمي، وذلك في منزل الفقيد بمنطقة حوشي في الشارقة.
وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

عمار النعيمي
الشارقة
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
علوم الدار
«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التبادل الثقافي مع «مكتبة قطر الوطنية»
14 مارس 2024
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
الرياضة
«فخر أبوظبي» يحلِّق بلقب دوري الطائرة
14 مارس 2024
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعلن إجلاء موظفيها من هايتي
14 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©