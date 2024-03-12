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رئيس الدولة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك

رئيس الدولة يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك
12 مارس 2024 22:40

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وفد المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتبادل سموه مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وضيوف مجلس قصر البطين من المسؤولين والمواطنين -بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي- التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعبها بالخير واليمن والبركات.

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حضر مجلس قصر البطين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وضيوف المجلس.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
محمد بن زايد
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