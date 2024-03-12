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علوم الدار

حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان

حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان
12 مارس 2024 23:34

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر الليلة، استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.
وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.
وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والازدهار.
حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

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حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بحلول شهر رمضان
المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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