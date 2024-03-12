«الإمارات لعلوم الاستمطار» يستعرض خبراته في أسبوع باكو للمياه 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المياه المعروف بـ«أسبوع باكو للمياه»، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 12 حتى 14 مارس الجاري في مركز باكو للمعارض في أذربيجان.

وتتضمن المشاركة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الخبراء وأصحاب المصلحة، ومشاركة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في حلقة حوارية بعنوان «الابتكار التكنولوجي في إدارة المياه»، حيث ستناقش علياء المزروعي، مديرة البرنامج مع عدد من المديرين التنفيذيين والمتخصصين فوائد وطرق تنفيذ إدارة الموارد المائية.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «نؤمن في المركز الوطني للأرصاد بأن هذه الفعالية الدولية ستوفر لنا منصة عالمية جديدة لتأكيد حرصنا على ترسيخ التعاون متعدد الأطراف في مجالات تحقيق الأمن المائي عالمياً». وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «تأتي مشاركة برنامج الإمارات لأبحاث الاستمطار في أسبوع باكو للمياه، تماشياً مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز التقدم العلمي وتبادل المعرفة في مجال أبحاث الاستمطار، حيث يشكل هذا الحدث البارز منصة للحوار بين قادة الصناعة حول أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتحديات ندرة المياه في جميع أنحاء العالم».