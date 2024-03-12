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بلدية الظفرة تنال 3 شهادات «آيزو» في الأنظمة الإدارية

بلدية الظفرة تنال 3 شهادات «آيزو» في الأنظمة الإدارية
13 مارس 2024 01:56

أبوظبي (وام)

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حصلت بلدية منطقة الظفرة على ثلاث شهادات جديدة في المواصفات العالمية (الأيزو)، وذلك تقديراً لجهودها في الامتثال والالتزام بتنفيذ متطلبات الأنظمة الإدارية، وشملت الشهادات نظام إدارة الطاقة 50001 ISO، ونظام إدارة الأصول 55001 ISO، ونظام إدارة المسؤولية المجتمعية 26000 ISO.
جاء الإنجاز امتثالاً لعام الاستدامة، والذي تبنته بلدية منطقة الظفرة، لتعزيز وترسيخ مبادئ الاستدامة في أعمالها وخدماتها ومشاريعها كافة، حيث قامت الشركة المانحة بتسليم الشهادات لبلدية منطقة الظفرة، ونوهت البلدية بالجهود المتميزة لفريق العمل، وجميع الموظفين على هذا الإنجاز، والحصول على الاعتماد العالمي.
وتسهم الأنظمة الجديدة التي حصلت عليها البلدية في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من حيث الترشيد والتقليل في الاستهلاك والحفاظ على مواردها، وكذلك تحسين إدارة الأصول والبنى التحتية، وضمان استدامتها على المدى الطويل، والاستمرار بالارتقاء بجودة الخدمات والأنشطة المجتمعية، وتؤكد متطلبات هذه الأنظمة الالتزام بدعم المجتمع المحلي، لتحقيق جودة الحياة، من خلال تعزيز البلدية لثقافة التميز والابتكار واستشراف المستقبل.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
الآيزو
شهادة الآيزو
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