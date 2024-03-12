تعاون استراتيجي بين «ربدان» و«إنترا» السعودية في القطاعات الدفاعية والأمنية

الرياض (وام)

وقعت أكاديمية ربدان مُذكّرة تفاهُم استراتيجيّة مع شركة «إنترا للتقنيات الدفاعية» السعودية، المُتخصّصة في تقنيات الطائرات المسيّرة، وأنظِمة الدِّفاع والدّعمِ اللوجستيّ المُتكامِل. جرى توقِيع المذكرة، ضمن فعاليّات النُسخة الثانية من مَعرضْ الدِّفاع العالميّ في الرياض، أحد أهم المعارِض العالميّة الرائِدة في مجالات الأمن والدِّفاع؛ وذلك بهدف تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات البحث والتدريب والتأهيل، والاعتماد ضمن القطاعات الدفاعيّة والأمنيّة.

وقع مذكرة التفاهم سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديميّة ربدان، والدكتور حمد بن عبدالله الفوزان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترا للتقنيات الدفاعية»، بحضور عدد من مُمثلي الطرفين، من إداريين وباحثين وأكاديميين مُتخصّصين. ويعزز هذا التعاون من تبادل الخِبرات والتقنيات والخدمات العالميّة الرائِدة التي يُقدّمها الطّرفان في دعمِ قُدرات الأفراد والمؤسسات ضمن مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، كما سيسهم في تطوير بحوث ودراسات مُشتركة، وتوفير حلول تدريبية عالمية للارتقاء في منظومة الدِّفاع والتصنيع العسكري. ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تطوير آلية للاعتمادات الأكاديمية والمهنية ذات الصلة بتأهيل المواهب المُتخصّصة في مجالات الطائرات من دون طيار والأنظمة المساندة لها، والسلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، والتي يتم تقديمها لدى الطرفين من قبل خبراء عالميين وِفق أعلى معايير الجودة. وأكد سالم السعيدي أهمية هذه الشراكة في بناء قدرات وطنيّة وأنظِمة مُستقبليّة في قِطاعات الدِّفاع والأمن، مشيراً إلى أن التعاون مع «إنترا للتقنيات الدفاعية» يضيف قيمة نوعيّة لمُخرجات الأكاديميّة ورؤيتها الطَّمُوحة للأعوام القادِمة لدورِها الرائِدْ على مُستوى المنطِقة والعالم في تطوير أحدث الحلول والخدمات المُتكامِلة في مجال الأنظمة غير المأهولة، والأنظمة المساندة لها. من جانبه، قال حمد الفوزان: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رحلتنا نحو بناء قدراتنا وتطوير مناهجنا في قطاعات الدفاع والأمن، ونحن نؤمن بأهمية الابتكار والتعاون في تحقيق أهدافنا المشتركة، ونتطلع بشغف للعمل مع فريق (ربدان) على تقديم أحدث الحلول والخدمات المتكاملة في مجال الأنظمة غير المأهولة والأنظمة المساندة لها، كما سنعمل بجدية وتفانٍ لتحقيق نجاحات ملموسة ومستدامة من خلال هذا التعاون». وسيعمل الطرفان على عقد المؤتمرات والملتقيات العلمية والدورات التدريبية المتخصِّصَة في المجالات الدفاعيّة والأمنيّة، فضلاً عن تنظيم البرامج التدريبية لتطوير المهارات البحثية لدى شبكة الخبراء العاملين لدى الطرفين.