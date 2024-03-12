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علوم الدار

«النيابة الاتحادية للطوارئ» و«الطوارئ والأزمات» تنظمان ورشة عمل للتعريف بالسلامة المجتمعية

جانب من الورشة (من المصدر)
13 مارس 2024 01:57

أبوظبي (وام)

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نظمت النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة عمل بعنوان «السلامة المجتمعية»؛ وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون والارتقاء بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني.
وتناولت الورشة التي قدمها فريق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التعريف بالإطار الوطني للجاهزية والسلامة العامة بشقيه المؤسسي والمجتمعي، حيث تم تسليط الضوء على موضوع الورشة، وهو السلامة المجتمعية وارتباطها بالقضايا المجتمعية التي قد تتناولها النيابة الاتحادية، وذلك لبناء جسور التواصل والتعاون، والوصول لوحدة التكامل الوطني.
حضر الورشة المستشار علي سعيد الكندي، المحامي العام الأول، والدكتور أحمد حبيب الكمالي، مدير إدارة التفتيش، وسالم علي الزعابي، رئيس النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من المستشارين ورؤساء النيابات في النيابة العام للدولة. 
يؤكد هذا التعاون المشترك بين فكر النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات وفكر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الارتباط الوثيق والمتبادل بين منظومة الطوارئ والأزمات في الدولة لتحقيق الخطط والاستراتيجيات والتوجهات الحالية والمستقبلية لدولة الإمارات الكفيلة بدعم مسيرة التنمية في الدولة.

الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الطوارئ والأزمات
سلامة المجتمع
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