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شرطة دبي تضبط 17 متسولاً في اليوم الأول من رمضان

خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول (من المصدر)
13 مارس 2024 01:58

دبي (الاتحاد)

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ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي 17 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ممثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي؛ بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة «كافح التسول» تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً؛ نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في اليوم الأول من شهر رمضان عن ضبط 17 متسولاً، منهم 13 من الذكور و 4 من الإناث، وإن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.
وأضاف أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم، مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وحذر العميد علي الشامسي من رسائل التعاطف الإلكترونية التي يبعثها متسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات مفبركة، مطالباً بالإبلاغ عنها عبر منصة «E-Crime».

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