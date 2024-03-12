قائد شرطة أبوظبي يلتقي السفير الروماني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، بوغدان اوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الشرطية والأمنية. كما حضر اللقاء اللواء، ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.