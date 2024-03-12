اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

تبدأ اليوم امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتستمر الاختبارات التي يؤديها طلبة الصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر إلى 22 مارس.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للامتحانات في مواد المجموعة (أ) الأساسية، بعد أن انتهى الطلبة من تسليم المشاريع التطبيقية لمواد المجموعة (ب)، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في مختلف المسارات التعليمية امتحاناتهم يوم غد 13 مارس بمادة الرياضيات. ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس 14 مارس.

وفي 15 مارس، يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، وامتحان الأحياء لطلبة مسار النخبة، ومادة العلوم التطبيقية لطلبة المسار التطبيقي، ومادة الفيزياء في 18 مارس. وفي 19 مارس، يؤدي طلبة المسارات الأربعة امتحان اللغة العربية، وفي 20 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 21 مارس يمتحن الطلبة في مادة التربية الإسلامية. ويختتم طلبة الصف الثاني عشر في مسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء في 22 مارس.



الامتحانات ورقياً

ولفتت «تعليم» إلى أن الامتحانات تطبّق «ورقياً» لصفوف الثالث والرابع الخامس والتاسع (للمسارين العام والمتقدم)، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. وتطبق «ورقياً» و«إلكترونياً» للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. ويطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية «كتابياً»، و«إلكترونياً» للصف الثاني عشر.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم، وفق توجيهات الفروع المدرسية.



إلكترونياً

وتنظم المؤسسة الامتحانات التي يؤديها طلبة الثاني عشر «كتابياً» و«إلكترونياً» على فترتين. فقد خصصت الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف ساعة، تبدأ من 12:00 ظهراً ولغاية 1:30 بعد الظهر، فيما خصصت ساعة واحدة للاختبار الكتابي من 1:30 لغاية الساعة 2:30.



قاعات الاختبارات

وجّهت المؤسسة، أنه على الإدارات المدرسية قبل بدء الاختبارات التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز 25 طالباً، إلا في القاعات الكبيرة، والتأكد من توفر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار، والتي تشمل الإضاءة المناسبة، التهوية، ومقاعد مناسبة للطلبة، إضافة إلى توقيع جميع العاملين على نموذج التعهد وبيان مهامهم ومسؤولياتهم، وفي حال وجود أي تقصير في المهام والمسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الاختبارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.