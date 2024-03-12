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علوم الدار

«كهرباء ومياه دبي» راعٍ بلاتيني لجائزة دبي الدوليـة للقرآن الكريم

سعيد الطاير
13 مارس 2024 01:57

دبي (وام)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي رعايتها البلاتينية للدورة الـ27 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تعد من أكبر الجوائز والمسابقات القرآنية على مستوى العالم، ويشارك فيها سنوياً نخبة من أبرز العلماء والدعاة وحفظة القرآن الكريم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «باتت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من أبرز الجوائز على مستوى العالم التي تُعنى بتعزيز روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، وتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه الدين الإسلامي الحنيف القائم على الخير والتسامح والتعاضد». وأشار إلى أن الجائزة تعكس صورة دبي ودولة الإمارات في مجال الاهتمام بالقرآن الكريم ورعايته وتكريم حفظته، وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية والإسلامية السمحة في نفوس أفراد المجتمع.
وأضاف معاليه: «نثمن جهود القائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في تكريم الشخصيات والجهات المتميزة في خدمة الإسلام حول العالم، ودعم الموهوبين».
من جانبه، قال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية القرآن الكريم: «إننا نعتبر شراكة الجائزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي شراكة استراتيجية تصب في خدمة فعاليات وأنشطة دبي الكبرى». وأكد أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعتبر إحدى أهم فعاليات دبي الكبرى التي تقام خلال شهر رمضان المبارك.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الإمارات
سعيد الطاير
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
جائزة دبي للقرآن الكريم
جائزة دبي الدولية للقرآن
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