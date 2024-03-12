«بيت الخير» و«تداوي» تطلقان مبادرة لعلاج 200 مريض معسر

دبي (الاتحاد)

أعلنت كل من إذاعة نور دبي، وجمعية بيت الخير، ومستشفى تداوي في دبي، بث برنامج إذاعي جديد طوال أيام شهر رمضان، يحمل اسم «تداوي»، كمبادرة إنسانية لعلاج الحالات المرضية محدودة الدخل، والتي تحتاج إلى علاج عاجل، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية.

يقدم البرنامج، عبر أثير نور دبي، الإعلامي خليفة الفلاسي، ويستضيف علي صالح من جمعية بيت الخير من الساعة 9.30 إلى الساعة 11 مساء كل يوم، ويستهدف توفير العلاج لأكثر من 200 حالة خلال شهر رمضان المبارك، بكلفة 10 ملايين درهم.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: «إن إطلاق هذا البرنامج الخيري يأتي ضمن الاتفاقية التي وقعتها مجموعة التداوي للرعاية الصحية وجمعية بيت الخير، لتوفير العلاج للحالات المرضية غير القادرة على تحمل تكلفة العلاج».

من جانبه، قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير «إن الجمعية سوف تستقبل الحالات المرضية المحتاجة للمساعدة، ويتم التدقيق على مدى استحقاقها للدعم، ثم يتم إحالتها للعلاج في المستشفى».