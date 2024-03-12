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«خيرية الشارقة» تدعو متبرعيها لدعم مشروع زكاة المال

«خيرية الشارقة» تدعو متبرعيها لدعم مشروع زكاة المال
13 مارس 2024 01:57

الشارقة (الاتحاد)
أنفقت جمعية الشارقة الخيرية 207.1 مليون درهم من حساب زكاة المال، خلال عامي 2021 و2022 و2023، وتضمنت مصارف الزكاة فئات المتعثرين من طلبة العلم والمدانين على ذمة قضايا تعثر مالي، وآخرين متعثرين في سداد المستحقات الإيجارية، إلى جانب المسجلين بكشوف المساعدات الشهرية.

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وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تعول على زكاة المحسنين في دعم شريحة كبرى من مشاريع الجمعية، بما يتناسب مع مصارف الزكاة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تغطي المساعدات المنبثقة عن مشروع تفريج كربة، بهدف دعم الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي للفقراء والمعوزين، وفي هذا الصدد، فقد أنشأت وحدة خاصة لتسلم زكاة المال من أصحابها المتبرعين على مدار العام، وليس في شهر رمضان فقط، حيث يتولى القائمون على إدارة هذه الوحدة في توزيع مصارف الزكاة، وفق مصارفها الشريعة، ومن خلال مركز الاتصال تقوم وحدة تسلم الزكاة بالرد على الاستفسارات كافة المتعلقة بالزكاة.
وأوضح ابن بيات، أن مصارف الزكاة شملت إنفاق 58.8 مليون درهم لمستحقي المساعدات الشهرية البالغة أعدادهم 37.2 ألف مستفيد، خلال الأعوام الثلاثة المنقضية، كما تم إنفاق 49.2 مليون درهم، لدعم برامج التعلم ساعدت نحو 7394 طالباً من الدارسين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية، خلال الفترة ذاتها، كما وتم التكفل بدفع مديونيات المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا تعسر مالي بقيمة 33.8 مليون درهم، بالإضافة إلى ما يزيد على 57.2 مليون درهم لمتعسري الإيجارات السكنية.

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جمعية الشارقة الخيرية
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