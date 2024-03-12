«اينوك» تنظم أنشطة مجتمعية لدعم 600 ألف شخص

دبي (وام)

تنظم مجموعة «اينوك»، سلسلة من الأنشطة المجتمعية لدعم أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء الإمارات خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 وذلك بالتعاون مع متاجر «زووم» وعدد من الجمعيات الخيرية المحلية، بهدف تعزيز الشعور بالتآزر والتضامن ونشر روح التسامح والعطاء بين أفراد المجتمع وموظفي المجموعة.

وعلى غرار كل عام، نظّمت المجموعة خلال الشهر الكريم سلسلة من المبادرات تشمل تعبئة وتوزيع منتجات البقالة، بالإضافة إلى توزيع صناديق الإفطار على أكثر من 500 ألف مستفيد بالتعاون مع «جمعية الإحسان الخيرية» في إطار حملتها الرمضانية «رمضان أمان» وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم المجموعة بتخصيص 10 آلاف وجبة إفطار لمساكن العمال و25 ألف مادة غذائية للأسر المحتاجة وسيتولى التوزيع متطوعون من مجموعة اينوك في مواقع مختلفة في الإمارات وللعام الثاني على التوالي، تستضيف المجموعة أيضاً مبادرة إفطار سنوية مخصصة للمواطنين الإماراتيين المسنين.

ومن خلال التعاون مع جمعية «بيت الخير»، تعود المبادرة السنوية «ملابس» بهدف إلى تشجيع موظفي اينوك على التبرع بالملابس الجديدة والمستعملة لدعم الأسر المحتاجة، كما تتبرع المجموعة بـ 1000 أسطوانة غاز من «غاز الإمارات» للعائلات المحتاجة، بالإضافة إلى تمكين أفراد المجتمع من التبرع بوجبات إفطار صائم بقيمة 15 درهماً وزكاة الفطر «25 درهماً» وكسوة العيد «100 درهم».