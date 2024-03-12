جراحة قلب من دون شق الصدر لرضيع بمستشفى القاسمي

الشارقة (الاتحاد)

تمكن الفريق الطبي بمركز القلب في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من استقبال طفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر مصاب بثقب في بطين القلب، حيث تم تحويله من مستشفى الفجيرة لإجراء عملية جراحية بطريقة غير تقليدية بسبب العديد من المشاكل الصحية الذي نتجت عن وجود الثقب.

وتمكن الأطباء من إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة للطفل، وغلق الثقب باستخدام تقنية جديدة، تتمثل في التدخل الجراحي المحدود، حيث تعتبر هذه التقنية بديلة عن التدخل التقليدي القائم على إحداث فتحة في منتصف القفص الصدري.

وقام فريق الأطباء بتجنب إجراء الجراحة التقليدية المتمثلة في شق عظمة الصدر، معتمدين على تنفيذ الجراحة، من خلال إجراء فتحة صغيرة تحت الذراع الأيمن للطفل، تكون فيها الجراحة مخفية وغير واضحة مستقبلاً، وتمكِّن الطفل من ممارسة حياته بشكل أفضل مستقبلاً، كما أن مرحلة التعافي في مثل هذا النوع من التقنيات الطبية يساهم في سرعة التعافي بعد الجراحة، ويقلل مدة مكوث المريض في المستشفى لتلقي الرعاية.

وأكد الدكتور خالد خلفان بن سبت، نائب المدير للشؤون الفنية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، كفاءة الفريق الطبي في مركز القلب الذي انفرد بمثل هذا الإجراء الطبي المتميز، مشيراً إلى أن قيادات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كرمت فريق الأطباء المشاركين في هذه الحالة؛ نظراً لكون هذا الجراحة تعتبر واحدة من الإجراءات الطبية المتميزة والمبتكرة في مثل هذه الحالات الصعبة للأطفال، لا سيما للأعمار الصغيرة.