«الصحة» تنظم ورشة تعريفية عن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة

دبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عمل تعريفية حول التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بعد تحديث التشريع المعمول به في هذا المجال. وحضر الورشة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة، والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، ومشاركة ممثلين من مختلف الجهات الصحية والمعنية.

وتناولت الورشة إطلاع مزاولي المهن الصحية والجهات المعنية والمنشآت الصحية على المستجدات في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، والإجابة عن استفساراتهم، وتبادل الأفكار حول كيفية تطبيق المعايير المعمول بها، لمواكبة أفضل الممارسات، ما يعكس الالتزام بالشفافية وتعزيز القدرات، والتأكيد على الدور التنظيمي في تسهيل إجراءات التبرع بالأعضاء، بما يتوافق مع أعلى المعايير الأخلاقية والطبية.



تنظيم متطور

أكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في كلمة الافتتاح، أهمية هذه الورشة في توضيح الأهداف والإجراءات في مجال تنظيم عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة والتبرع بها، وذلك بهدف تعزيز قدرات وفعالية النظام الصحي في الدولة من خلال التركيز على، دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية والتوعية بها وإتاحة الحق في التبرع، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للأعضاء دون أي تمييز، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء، وتعزيز فرص التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة إلى أن الإطار التنظيمي الصادر ستكون له انعكاسات إيجابية تشمل عدة مستويات، ومنها التأثير الإيجابي على القطاع الصحي من حيث نوعية وجودة الخدمات المقدمة، والجهات الصحية التي تنظم وتشرف على تقديم الخدمات، بالإضافة إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها مباشرة للمرضى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، فضلاً عن المرضى المحتاجين لزراعة عضو، لتلبية احتياجاتهم الصحية، وأفراد المجتمع من ذوي المرضى.



تعزيز التبرع بالأعضاء

وأوضح الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن الورشة تسهم في تعزيز الفهم للإطار التنظيمي الجديد، لتحسين حياة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة. وأكد حرص الجهات الصحية على ترسيخ قيم وثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع، وذلك في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة للمرضى، خاصة المصابين بالفشل العضوي، انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء، وتحسين جودة ونوعية الحياة.