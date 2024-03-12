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علوم الدار

مركز فاطمة بنت مبارك يحتفل بمرور عام على تقديم الرعاية الاستثنائية للأورام في الإمارات

مستويات لافتة من التميز في تقديم الرعاية يقدمها المركز (من المصدر)
13 مارس 2024 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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يحتفل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، بمرور عام على افتتاح مركز فاطمة بنت مبارك الرائد على مستوى المنطقة في علاج الأورام. 
ومنذ افتتاحه في شهر مارس من العام الماضي، استقبل المركز أكثر من 3000 مريض جديد، في حين استقبل حتى الآن نحو 30 ألف زيارة، وقدم ما يقارب 6000 فحص شعاعي، و6500 علاج كيميائي، وأكثر من 7000 فحص تصوير. 
وقال الدكتور ستيفن غروبماير، رئيس معهد طب الأورام وأمراض الدم في معهد الأورام بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «أظهر مركز فاطمة بنت مبارك خلال أول عام على افتتاحه مستويات لافتة من التميز في تقديم الرعاية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وهو ما يجسد التزامنا الدؤوب بالارتقاء بمستويات رعاية الأورام على مستوى المنطقة، ويقدم دلالة على كفاءة التعاون في قطاع الرعاية الصحية الذي رسخ منهجيتنا في تقديم الرعاية متعددة التخصصات ومكننا من مواصلة مساعينا للتصدي لمختلف الأورام. وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، نحرص في المركز على وضع المرضى وأسرهم على رأس قائمة أولوياتنا، ومحوراً لكل ما نقوم به. وفي ظل تأثير الأورام على ملايين الأشخاص حول العالم بشكل سنوي، فإننا ماضون في رحلتنا لمكافحة هذا المرض، وسنواصل سعينا لاستشراف مستقبل الرعاية الطبية والارتقاء بمستوياتها إلى آفاق أكثر رحابة».
وتماشياً مع فلسفة كليفلاند كلينك أبوظبي التي تضع المريض دائماً في المقام الأول، يضم فريق الأورام متعدد التخصصات في مركز فاطمة بنت مبارك مجموعة من المهارات المتنوعة والمعرفة المتخصصة، يُصمم العلاج وفقاً لتاريخ وحالة كل مريض، ويتجلى التفاني في التميز من خلال الجهود المستمرة لتعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المستدامة. وتلقى على إثر ذلك تكريماً رفيع المستوى خلال العام الماضي، تمثل بحصوله على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة «جي سي آي» المرموق لمدة ثلاث سنوات. 

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