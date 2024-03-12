«الإمارات للبيئة» تزرع 500 شتلة

دبي (وام)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بشراكة استراتيجية مع بلدية أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية الشهامة، وبمشاركة واسعة من أفراد المجتمع وممثلي مختلف المنظمات، فعالية تحت شعار «من أجل إماراتنا نزرع»، شهدت زراعة 500 شتلة، من أجل تحقيق التوازن البيئي ومكافحة التغير المناخي.

وأعربت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، في كلمتها الافتتاحية للفعالية، عن امتنانها للدعم الكبير والمستمر من بلدية مدينة أبوظبي، وبالأخص مركز بلدية الشهامة، مشيدة بجهودهم في تسهيل ودعم برامج الاستدامة.

كما وجهت الشكر للشركاء والمنظمات المشاركة التي أظهرت تفانياً في دعم هذه المبادرة، بما في ذلك غاليريا جزيرة الماريه، ونادي روتاري دبي، ودن هارتوغ لوجيستيكس دي إم سي سي، وتون بروتكت إيميا (EMEIA)، لمساهمتها القيمة والفعالة في تعزيز الاستدامة البيئية.

ونوهت المرعشي بإنجازات مجموعة عمل الإمارات للبيئة في العمل المجتمعي والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن البرنامج منذ انطلاقه في 2007، نجح في زراعة 2.127.600 شجرة محلية، ما أسهم في تخفيف نحو 12.545.82 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.