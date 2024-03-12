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علوم الدار

تعاون بحثي بين «تريندز» و«لاهاي للدراسات الاستراتيجية»

الحضور عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
13 مارس 2024 01:56

أبوظبي (الاتحاد) 

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وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية (HCSS)، أحد أبرز المؤسسات البحثية الرائدة في هولندا والعالم، اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء أسس تعاون شامل بين المركزين في مختلف مجالات البحث العلمي، بما في ذلك الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات عدة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبراء والباحثين، والآراء، والمعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، والتعاون في مجالات المطبوعات المشتركة والأوراق والدراسات البحثية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»: «نأمل من خلال الاتفاقية إلى توسيع نطاق أبحاثنا ودراساتنا لتشمل مختلف المجالات ذات الصلة بمستقبل المنطقة والعالم. كما نهدف إلى إثراء الحوار الدولي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار، وتؤكد شعار مركز تريندز (نستشرف المستقبل بالمعرفة)».
من جانبه، قال ميشيل رادميكر، أحد مؤسسي مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، نائب المدير: «نرى في هذه الشراكة فرصة مثمرة لتبادل الخبرات والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات المتخصصة. وستساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتقديم حلول علمية للتحديات التي تواجه العالم».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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