«دار الزين».. مهرجان المرح والفن واستكشاف الطبيعة

العين (الاتحاد)

تحت شعار «لقاء بين المزرعة ورحلات السفاري».. ينطلق مهرجان «دار الزين» في حديقة الحيوانات بالعين من 12 إلى 21 أبريل المقبل، ويسعى المهرجان لإسعاد العائلات والأصدقاء عبر استكشاف عجائب الحيوانات والطبيعة والاستمتاع بفقرات وأنشطة وألعاب مبتكرة.. وتتميز «حديقة ألعاب الأطفال»، المستوحاة من مفهوم «لقاء بين المزرعة ورحلات السفاري»، بتصميم خشبي مبتكر يعزز حب الطبيعة في قلوب الصغار وينبض بروح البهجة والمغامرة عبر باقة متنوعة من الأراجيح والزلَّاقات، ويتيح المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة «براغ» المجال أمام الكبار فرصة لاستعادة روح الطفولة عن طريق المشاركة في جولات الكرنفال وألعاب المهارات. ويتضمن المهرجان أنشطة نابضة بالحماس والتشويق مثل الزلَّاقة العملاقة، والمتاهة، وحبل الانزلاق، وجدران التسلق، ومسارات الحواجز، والأراجيح، وألعاب الهواء الطلق، والتحديات الحماسية.. بخلاف عروض موسيقية حية، وأمسيات الأفلام العائلية، وتجارب الحياة البرية، و«سوق المهرجان» وورش الرسم بالرمل، وفن التشكيل

بالنباتات والأكشاك التراثية وتجربة «من المزرعة إلى المائدة».