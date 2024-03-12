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حديقة أم الإمارات.. حكواتي و«عود» وورشة لصناعة الفوانيس

حديقة أم الإمارات.. حكواتي و«عود» وورشة لصناعة الفوانيس
13 مارس 2024 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل حديقة أم الإمارات شهر رمضان المبارك بأنشطة وتجارب مميزة، تعزز الروابط الاجتماعية وتتيح الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة مع الأهل والأصدقاء وسط طبيعتها الخضراء الوارفة في قلب أبوظبي.. ويبدأ البرنامج اليومي بإطلاق مدفع الإفطار عند البوابة الرئيسة للحديقة.. وتقديم تشكيلة من التمور ومياه جوز الهند للصائمين، وتتاح للزوار فرصة زيارة سوق الحديقة الرمضاني، الذي يشكل ملتقى ثقافياً واجتماعياً فريداً، يستمتع رواده بحكايات شعبية مشوقة ومرحة يرويها الحكواتي عن جُحا وكركوز وعواظ والأراجوز. وتتضمن الفعاليات عرض الدمى، ومبادرة اللياقة والتمارين الرياضية الرمضانية «أول خطوة»، وورشة صناعة الفوانيس على نغمات الموسيقى، وفعالية «البيت العربي» المخصصة للقراءة والمطالعة، فيما تستمر باقي الفعاليات التي تنظمها الحديقة كالمعتاد.

حديقة أم الإمارات
رمضان
أبوظبي
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