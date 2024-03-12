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علوم الدار

رئيس السلفادور يستقبل سفير الإمارات بمناسبة انتهاء فترة عمله

رئيس السلفادور يصافح أحمد المنهالي (من المصدر)
13 مارس 2024 01:57

سان سلفادور (وام)

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استقبل فخامة نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى السلفادور.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.
وحمّل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.
وأثنى فخامته على الجهود التي بذلها السفير، خلال فترة عمله، في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.
من جهته، تقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في جمهورية السلفادور على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

الإمارات
السلفادور
سفير الإمارات
نجيب بوكيلة
أحمد حاتم المنهالي
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