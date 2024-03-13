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شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كافح التسول وساعد من يستحق"

شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كافح التسول وساعد من يستحق"
13 مارس 2024 10:49

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة – فرع التوعية والحملات الإعلامية، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وأفرع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة الشاملة، أفراد المجتمع، إلى مكافحة التسول، بتجنب التجاوب مع المتسولين الذين اتخذوا التسول مهنة لهم، من خلال استغلال الأطفال أو المرضى أو أصحاب الهمم، وانتشارهم في الأسواق والطرق والأحياء السكنية، والمناطق الحيوية، لممارسة وامتهان التسول، باستجداء واستمالة عواطف الآخرين وتحقيق الكسب غير المشروع.

وأكد العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أطلقت حملتها الرمضانية السنوية "كافح التسول وساعد من يستحق" دعماً لجهود وزارة الداخلية، في مكافحة التسول ومنع استغلال الأطفال وفئات المجتمع الضعيفة، في ارتكاب السلوكيات السلبية مثل أعمال التسول بالاحتيال والابتزاز الذي يشوّه الوجه الحضاري للمجتمع، ولا يليق بمستوى التقدم والتطور الذي ارتقت له الدولة حتى أصبحت من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

ودعا أفراد المجتمع إلى توجيه أموالهم وصدقاتهم وجميع تبرعاتهم إلى الجهات والجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة المعنية بأعمال الخير.

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من جانبه، أوضح الرائد سعيد المسافري مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية في شرطة رأس الخيمة، أن برنامج الحملة يمتد طيلة شهر رمضان المبارك، للتوعية بعدم الاستجابة للمتسولين الذين يستعطفون الآخرين بتكاليف الفواتير، أو الدراسة، أو العلاج، وغيرها.

وأكد أن الجمعيات الخيرية في الدولة، لا تتوانى عن تقديم المساعدات إلى المحتاجين والمعوزين، وعلى الجمهور التعاون معها، بتوجيه المستحقين فعلياً إلى الجمعيات طلباً للمساعدة، والابلاغ عن من يمتهنون التسول عبر الرقم (901).

المصدر: وام
شهر رمضان
التسول
شرطة رأس الخيمة
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