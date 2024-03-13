جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقدم مبادرات رمضانية لخدمة المجتمع

تقدم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال شهر رمضان عددا من المبادرات الرمضانية لخدمة المجتمع وإحياء ليالي الشهر المبارك.

وتتضمن المبادرات النسخة الثالثة من البرنامج التلفزيوني " قرآن مبين" والذي يعرض على قناة الإمارات، ويسلط من خلال 30 حلقة الضوء على القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله، من خلال مناقشة الآيات المختارة من القرآن والتعامل مع النص القرآني، وأهمية استيعاب دلالاته اللفظية، وفهم مقتضياته، وأسباب النزول وكيفية التعامل معها في عصرنا الحاضر.

ويتناوب على تقديم البرنامج نخبة من العلماء والأستاذة، ويتناول عددا من المحاور، تشمل: القصص القرآني، وأم القرآن، وأخلاق النبي صل الله عليه وسلم في القرآن، وثقافة الحوار في القرآن، ومنهجية فهم القرآن، ورمضان والقرآن، والقيم في القرآن، وآيات كونية، وفضل القرآن الكريم، ومفهوم البر في القرآن الكريم، والبلاغة القرآنية، وتأملات في سور لقمان والرعد والنساء وآل عمران والرحمن والحجرات، بالإضافة إلى القراءات القرآنية، وخطاب الرحمة في القرآن، والعلاقات الأسرية في القرآن.

كما تقدم الجامعة، خلال الشهر الكريم 4 محاضرات ضمن برنامج" حوار رمضاني" ، وهي عبارة عن سلسلة من الحوارات المفتوحة يقدمها نخبة من أهم الشخصيات القيادية والوطنية حول مواضيع تمس المجتمع، بهدف إحياء أيام وليالي الشهر المبارك بالعلم النافع والفكر المستنير، وفتح قنوات للحوار والتواصل المباشر بين الطلبة والمؤثرين في الفكر الديني والإنساني والمجتمعي في الدولة.

إلى ذلك تقدم الجامعة سلسلة دينية مصورة تبث عبر منصات الجامعة الرقمية بمعدل حلقة كل يوم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وتشمل السلسلة برنامج "هدى وموعظة" الذي يهدف إلى التعريف ببعض آيات القرآن الكريم، وما تضمنتها من توجيهات وقيم، إلى جانب برنامج "قيم نبوية" يتناول عددا من القيم الأخلاقية من سنة الرسول صل الله عليه وسلم.

وقال الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، إن هذه المبادرات تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الجامعة في خدمة المجتمع، وتعزيزا لمبادراتها في ترسيخ القيم الإيمانية الواردة في كتاب الله المبين، ودعما لرسالة الجامعة في إبراز البعد الإنساني والوطني للخطاب الديني وترسيخه لدى الطلاب وأفراد المجتمع كافة، إلى جانب زيادة المعرفة المستنيرة بالهوية الوطنية للخطاب الديني الإماراتي.

وأشار إلى أن برنامج "قرآن مبين" سيتناول خلال حلقاته طوال الشهر الكريم هذه القيم والصفات التي يجب على المسلم التحلي بها وانتهاجها في حياته، خاصة أنها تجسد قيم الأخوة الإنسانية وتدعو إلى الرحمة والمودة والمحبة والتعايش السلمي، مؤكدا أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا خلال الموسمين الماضيين، لذلك حرصت الجامعة على استمراريته هذا العام.

وأوضح أن تقديم هذه المبادرات سيتعاقب عليها عدد من العلماء والأساتذة والمختصين في الدراسات الإسلامية، ويقدمون عصارة فكرهم وعلمهم للمشاهد الكريم خلال الشهر الفضيل، من خلال دراسات وبحوث دينية تم اختيار مواضيعها بعناية في كل برنامج لتعم فوائدها الجميع.

