"اجتماعية الوطني" تناقش توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي تمت مناقشته في جلسة المجلس السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.