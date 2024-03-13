مؤسسة عبد الغفار حسين تساهم بمليون درهم في حملة "وقف الأم"

أعلنت مؤسسة عبد الغفار حسين مساهمتها بمبلغ مليون درهم في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً.

تهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته على أن تستخدم عائداتها في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.





وقال عبدالغفار حسين: "حملة (وقف الأم) مبادرة ملهمة جديدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل في طياتها أعمق معاني المحبة والتقدير والوفاء للأم عبر تكريمها والبر بها من خلال المساهمة باسمها في إنشاء هذا الصندوق، فالأم هي ذاكرة الكلمة الأولى والدرس الأول في حياة كل إنسان، وما أعظم أن تقترن هذه الحملة الخيرية والإنسانية باسمها، وهي تحمل نور العلم إلى ملايين البشر".

وأضاف: "تعكس هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع الشهر الفضيل، رؤى قيادتنا الرشيدة للعمل الخيري والإنساني، ورسالة دولتنا ومجتمعنا في تقديم المساعدة لمن يحتاجها في أي مكان من العالم، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً من فتح صفحات جديدة في مجالات التنمية وامتلاك القدرة على المشاركة من خلال العلم، في صياغة مستقبل أفضل للبشرية"، معرباً عن ثقته بأن حملة "وقف الأم" ستكمل مسيرة النجاح التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أطلقت خلال الشهر الكريم في السنوات الماضية.





تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وتطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

وتستقبل حملة "وقف الأم" المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).