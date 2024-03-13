شرطة رأس الخيمة تضبط 9 مركبات استعرض سائقوها خلال المنخفض الجوي

خلال وقت قياسي تمكن رجال إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة الخدمات العامة، وإدارة ميناء العرب من ضبط 9 مركبات استعرض سائقوها بها بحركات خطيرة في منطقتي مزرع البرية، وفي مشروع ميناء العرب وتم توقيع العقوبات اللازمة عليهم وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2024.

وأشار العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أنه تم ضبط 6 مركبات مارس سائقوها الاستعراض بها في منطقة مزرع أثناء المنخفض الجوي الأخير بعد انتشار مقطع فيديو بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ضبط 3 مركبات مماثلة في ميناء العرب.





وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحري من الأقسام المختصة بالإدارة بالتنسيق مع دائرة الخدمات العامة، وإدارة مشروع ميناء العرب ونجح الفريق في تحديد المركبات المشاركة في الاستعراض وهويات سائقيها وتم حجزها وتطبيق المادة رقم 1 من قانون المرور الاتحادي التي تنص على " قيادة مركبة تعرض حياته أو حياة الآخرين وسلامتهم للخطر" بفرض غرامة 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوماً وتسجيل 23 نقطة سوداء بحق السائق إلى جانب تطبيق المادة رقم 9 من قرار المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة رقم 2 لسنة 2024 التي تنص على " الاستعراض بالأماكن الرملية أو الساحلية أو السياحية بصورة تعرض حياة الآخرين وأموالهم للخطر " بحجز المركبة 120 يوما " متضمنة حجز القانون الاتحادي " وفرض غرامة 10 آلاف درهم القيمة المالية لفك حجز المركبة والتي تدفع بعد انتهاء فترة الحجز المذكورة.





وأكد مدير إدارة المرور والدوريات أن شرطة رأس الخيمة ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع على وجه العموم مع توقيع العقوبات بحقهم المنصوص عليها بالقانون، داعياً الجمهور إلى التقيد الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية والابتعاد عن كل ما يوقعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من عقوبات يتم فرضها تجاههم.