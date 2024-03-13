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علوم الدار

"الهلال" يدشن مشروع توزيع المير الرمضاني بالمكلا في حضرموت

"الهلال" يدشن مشرو توزيع المير الرمضاني بالمكلا في حضرموت
13 مارس 2024 14:36

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك "مشروع رمضان" الذي يستهدف توزيع المير الرمضاني على مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي بمدينة المكلا إضافة إلى الأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم خلال الشهر المبارك. تضمن المير الرمضاني الذي تم توزيعه 1122 سلة غذائية من السلع الغذائية التموينية الضرورية استفاد منها 5 آلاف و610 أفراد من الأسر المستهدفة.

وقال حميد راشد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تصريحات له إن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تقوم بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك وتعزيز مجالات الأمن الغذائي، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بلادهم.. مشيراً إلى أن هذه المساعدات تسهم في سد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات المستفيدين منها.

من جانبه أشاد أحمد باظروس، مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت خلال عملية التوزيع بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية منوها في هذا الشأن بجهود ودعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرضى والأسر الأشد احتياجاً بمحافظة حضرموت. جدير بالذكر أن "مشروع رمضان" يعد جزءاً من سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن في إطار الاستجابة الشاملة لمتطلبات الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

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المصدر: وام
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