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علوم الدار

العلماء ضيوف رئيس الدولة يؤكدون حفظ الجوارح وتوجيهها نحو الطاعات

العلماء ضيوف رئيس الدولة يؤكدون حفظ الجوارح وتوجيهها نحو الطاعات
13 مارس 2024 14:55

ألقى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس عدداً من المحاضرات والدروس في المساجد والمؤسسات أكدوا خلالها أهمية الطاعة والتقوى، خلال الشهر الفضيل، والصوم الكلي بما فيه صوم الجوارح، حتى يكتمل الأجر ويثبت بإذن الله تعالى.

وأوضح العلماء أن شهر رمضان فرصة للمسلم لإعادة برمجة حياته، والقيام بواجباته الدينية، على الوجه الأكمل، والبعد عن المعاصي، وتلاوة كتاب الله، وقراءة السيرة النبوية. وأكد العلماء أن الصوم الحقيقي هو صيام جميع جوارح الإنسان عن الذنوب والمعاصي، وكل ما يتنافى مع الأخلاق الحسنة والقيم الإيجابية السمحة التي أصلها ديننا الإسلامي، وذلك بالبعد عن المحرمات، واجتناب الغيبة والنميمة، وغيرها من الأفعال الذميمة التي فيها هلاك الفرد.
وشدد العلماء على أهمية الاستعمال الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي بما يفيد وينفع النفس والمجتمع، خاصة في هذا الزمن الذي يشهد تطور التقنية وثورة المعلومات وسهولة تبادلها عبر المنصات المختلفة، داعين إلى ضرورة المحافظة على الأخلاق الحميدة والأدب الجم، ونبذ الشائعات والنميمة، فهذا الشهر سانحة لتعزيز درجات الإيمان والتقوى وطاعة الله، عز وجل، وتدعيم الروابط الاجتماعية بين الناس، وإعلاء شأن القيم والأخلاق الحميدة، والعودة إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبيه، صلوات الله عليه. حظيت هذه الفعاليات بحضور كثيف من الجمهور الذين أشادوا بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متضرعين إلى الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل دولة الإمارات واحة أمن ورخاء واستقرار.

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وتحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على استفادة كل الجاليات والجنسيات الموجودة في الدولة من هذا البرنامج الرمضاني عبر تقديم المحاضرات بعدد من اللغات الموجهة لكل شرائح المجتمع.

المصدر: وام
العلماء ضيوف رئيس الدولة
الصيام
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