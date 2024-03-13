شرطة أبوظبي تطلق "التسجيل المباشر" في 7 وكالات لبيع السيارات

أطلقت مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي مبادرة "التسجيل المباشر "في 7 وكالات لبيع السيارات وذلك بموجب اتفاقية التعاون التي وقعتها مع وكالات ومعارض بيع السيارات، لتقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر بمقرها لتضاف هذه الوكالات ومعارض بيع السيارات إلى 14 وكالة سبق وأن أطلقت الخدمة بها وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم خدمات استباقية لإسعاد المتعاملين.

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للمنتسبين وإسعادهم وأشاد بالشراكة والتعاون مع الوكالات ومعارض السيارات بما يعزز تبسيط وتسهيل الإجراءات على جمهور المتعاملين.

وقع الاتفاقية عن شرطة أبوظبي العميد محمد البريك العامري ومن جانب الوكالات والمعارض ممثلو شركة اس يو في موتورز، تسلا موتورز نيتر لاندس بي في فرع أبوظبي، الكندي للسيارات - فرع دبي ورأس الخيمه ، شركة نجوم الجزيرة لتجارة السيارات وشركة الماجد للسيارات ذ.م.م ، مؤسسة جمعة الماجد.

وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد أهمية تطوير الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير خدمات متميزة للمتعاملين وزيادة ثقة ورضا المجتمع وتطبيقاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي وسعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم انطلاقاً من حرصها على رفاهية وإسعاد المجتمع وفق أفضل النظم والممارسات المتقدمة.