الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطلق "التسجيل المباشر" في 7 وكالات لبيع السيارات

شرطة أبوظبي تطلق "التسجيل المباشر" في 7 وكالات لبيع السيارات
13 مارس 2024 14:54

أطلقت مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي مبادرة "التسجيل المباشر "في 7 وكالات لبيع السيارات وذلك بموجب اتفاقية التعاون التي وقعتها مع وكالات ومعارض بيع السيارات، لتقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر بمقرها لتضاف هذه الوكالات ومعارض بيع السيارات إلى 14 وكالة سبق وأن أطلقت الخدمة بها وذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم خدمات استباقية لإسعاد المتعاملين.

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للمنتسبين وإسعادهم وأشاد بالشراكة والتعاون مع الوكالات ومعارض السيارات بما يعزز تبسيط وتسهيل الإجراءات على جمهور المتعاملين.

وقع الاتفاقية عن شرطة أبوظبي العميد محمد البريك العامري ومن جانب الوكالات والمعارض ممثلو شركة اس يو في موتورز، تسلا موتورز نيتر لاندس بي في فرع أبوظبي، الكندي للسيارات - فرع دبي ورأس الخيمه ، شركة نجوم الجزيرة لتجارة السيارات وشركة الماجد للسيارات ذ.م.م ، مؤسسة جمعة الماجد.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تسعد أصحاب الهمم في الظفرة
تنويه من شرطة أبوظبي

وأوضح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد أهمية تطوير الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير خدمات متميزة للمتعاملين وزيادة ثقة ورضا المجتمع وتطبيقاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي وسعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم انطلاقاً من حرصها على رفاهية وإسعاد المجتمع وفق أفضل النظم والممارسات المتقدمة.

المصدر: وام
ترخيص المركبات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
اقتصاد
«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©