31178 وجبة إفطار صائم وزعتها «خيرية الشارقة» في أول أيام رمضان

بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع إفطار صائم داخل الدولة بتوزيع 31178 وجبة إفطار صائم على العمال وذوي الدخل المحدود من خلال 143 موقعاً وخيمة في المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالة.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن مشروع إفطار صائم يعتبر واحداً من المشاريع الرئيسة للحملة الرمضانية، وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين، وقال: «بدأنا بتوزيع وجبات الإفطار في 143 موقعاً وخيمة، بواقع 96 نقطة توزيع، إلى جانب 47 خيمة بناء على رغبة المتبرعين».

وأوضح أن مواقع وخيم توزيع الوجبات متوفرة في 60 موقعاً في مدينة الشارقة و34 موقعاً بالمنطقة الوسطى في البطائح والمدام والذيد والمناطق التابعة لها، و49 موقعاً بالمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان ودبا الحصن والمناطق التابعة لها.

وقال إن الجمعية حرصت على الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بمشروع إفطار الصائمين في وقت مبكر، موضحاً أن توزيع قرابة مليون وجبة يتطلب جهوداً مكثفة من قبل فرق العمل.