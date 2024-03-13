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"السلامة الغذائية" تغلق ملحمتين وسوبرماركت

"السلامة الغذائية" تغلق ملحمتين وسوبرماركت
13 مارس 2024 16:42

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق ملحمة الأمل رقم رخصة CN-4860828 وملحمة الأيهم لتجارة اللحوم فرع رقم الرخصة CN-4292741 الواقعتين بالمشرف مول – أبوظبي، وذلك لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة بشأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات المتصلة باشتراطات السلامة الغذائية وحصول المنشأتين على مخالفات وإنذار بالإغلاق الإداري لأسباب تكرار مخالفات عالية الخطورة، وأهمها رصد بيع لحوم مستوردة على أنها لحوم محلية وتفشي الصراصير.

كما أغلقت الهيئة سوبرماركت سيفوي رقم الرخصة CN-4314510 بالخالدية بسبب تكرار مخالفات عدة، منها مخالفات عالية الخطورة، كرصد منتجات غذائية منتهية الصلاحية يتم عرضها على أرفف العرض والبيع.

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وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاقات الإداري بحق هذه المنشآت سيستمر طالما وُجِدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب المخالفات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب الإغلاق .

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاقات وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة الغذائية
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