الهلال الأحمر الإماراتي يهدي حقائب مدرسية لأطفال مدارس في قضاء الأزرق الأردني

استمراراً للنهج الإنساني الذي تتتبعه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي أول أيام شهر رمضان الفضيل، سلّم نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي يوسف عبدالله الهرمودي، ومتطوعي فريق الإغاثة الإماراتي، حقائب مدرسية تحتوي على قرطاسية للطلبة الأيتام في مدرستي اليرموك والعين البيضاء في الأزرق الشمالي التابع لمحافظة الزرقاء الأردنية.

تم تسليم الحقائب بحضور مدير قضاء الأزرق عطوفة سامي الخلايلة الذي عبر عن الشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: نيابة عن أبناء المجتمع المحلي في قضاء الأزرق، أتقدم اليكم بالشكر والتقدير على الدعم المتواصل وتفقدكم الأحوال في قضاء الأزرق وعلى هذه المبادرة تجاه أطفال مدارس فضاء الأزرق.

واستهل توزيع الحقائب بطلبة مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة وبمشاركة مديرة المدرسة أسماء الشومري، التي أعربت بدورها عن امتنانها وشكرها لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي .تلاها تسليم الطلبة بمدرسة العين البيضاء الأساسية المختلطة وبح

ضور مديرها ساير الزيادي، الذي أعرب عن شكره لاهتمام الهيئة وفريق الإغاثة الإماراتي بالمدرسة ، حيث سبق هذا التبرع ، إهداء المدرسة "كرفانتين" - بيوت متنقلة - ، ليستفاد منها كفصول دراسية للطلبة.

جدير بالذكر أن عمل فريق الإغاثة الإماراتي لا يقتصر على تقديم الخدمات للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود ، بل يتعداها في المساهمة بعمل الخير ودعم الأسر والمجتمع المحلي في المملكة.