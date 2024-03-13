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بلدية مدينة أبوظبي تنفذ فعالية "أبوظبي جميلة"

بلدية مدينة أبوظبي تنفذ فعالية "أبوظبي جميلة"
13 مارس 2024 17:50

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية "أبوظبي جميلة" في سوق بازار مصفح، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، جمعية أصدقاء البيئة، وذلك ضمن إطار مبادرة "أم سعيد"، التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتعزيز معايير جودة الحياة.

وهدفت الفعالية إلى توعية الفئات العمالية بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام للمدينة، كما تضمنت العديد من الورش التوعوية التي قدمها مركز بلدية مصفح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في الفعالية، حيث قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة توعوية للعمال عن أهمية الحفاظ على السلامة الغذائية، بينما قدمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة توعوية عن السلامة من الحرائق.

كما تم خلال الفعالية تنفيذ حملة لتنظيف النفايات في المنطقة المحيطة بسوق بازار مصفح بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، تخللتها إرشادات توعوية للفئات العمالية بضرورة وأهمية الحفاظ على المظهر العام والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة وفي الحاويات المخصصة لها حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
بلدية أبوظبي
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