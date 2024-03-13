شركة "أورو 24 للتطوير العقاري" تدعم حملة "وقف الأم" بـ 10ملايين درهم

أعلنت شركة "أورو 24 للتطوير العقاري"، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.



وتعهدت شركة "أورو 24 للتطوير العقاري"، بتقديم 10 ملايين درهم لحملة "وقف الأم" خلال 5 سنوات، للمساهمة في توفير فرص تعليمية للفئات الأقل حظاً.



وتهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.



وتنضم الشركة بتبرعها لحملة "وقف الأم" إلى قائمة طويلة من رواد العمل الخيري والإنساني من المؤسسات والشركات والأفراد الذين أعلنوا دعمهم لجهود الحملة، في حراك مجتمعي شمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والفئات المجتمعية تضامناً مع المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.



وقال عاطف رحمن مؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة "أورو 24 للتطوير العقاري" إن حملة "وقف الأم" لدعم التعليم حول العالم تعكس الإيمان الراسخ لدى قيادة دولة الإمارات بأن التنمية البشرية وتمكين المجتمع وأفراده، هو السبيل لصناعة التغيير الإيجابي من أجل خير البشرية، وتجسد التزام الدولة الثابت بدورها الإنساني في تقديم العون للمجتمعات الأكثر احتياجاً.



وأشار إلى أن "مساهمتنا في هذا الصندوق الوقفي تعكس تقديرنا للقيم النبيلة التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، والتزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية التي يتم إطلاقها في الدولة، ويشرفنا أن نكون جزءًا من الاستجابة الكبيرة لدعم هذه الحملة".



وأضاف "أؤمن بأن رضى والدتي أحد أهم أسباب نجاحي، ومساهمتي هي عرفان مني لها ولجميع الأمهات في العالم.. نفخر بدعم الصندوق الوقفي المنبثق عن هذه الحملة كتعبير عن التزامنا بمساندة المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لاسيما حملة (وقف الأم) التي تركز على قطاع التعليم باعتباره الضمانة الحقيقية لازدهار الشعوب واستدامة الرفاه وتقدم الحضارة الإنسانية".

وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

- 6 قنوات للمساهمة..

وتستقبل حملة "وقف الأم" المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).