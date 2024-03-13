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«بيت الخير» توزع 34 ألفاً و649 وجبة يومياً ضمن حملة «حق معلوم»

«بيت الخير» توزع 34 ألفاً و649 وجبة يومياً ضمن حملة «حق معلوم»
13 مارس 2024 19:30

بدأت جمعية بيت الخير مع حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذ مشروع «إفطار صائم»، حيث توزع 34 ألفاً و649 وجبة يومياً في مختلف إمارات الدولة، ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم»، ما يعني توزيع أكثر من مليون وجبة مع نهاية الشهر الفضيل.
وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية أهمية مشروع إفطار صائم، مشيراً إلى أن المشروع يعد من مشروعات الجملة الرمضانية الأساسية للجمعية في كل عام، وهذا العام وضعنا هدفاً مبدئياً لإنفاق 59.4 مليون درهم ضمن حملة «حق معلوم» على حزمة من المشروعات الرمضانية، بزيادة قدرها 16 مليون درهم عن حملة العام الماضي.
وأضاف ان هذه الزيادة شملت مشروع «إفطار صائم»، إذ كانت الجمعية رصدت له مبلغ 11 مليوناً و250 ألف درهم بشكل مبدئي، عند إطلاق الحملة، وبفضل الله عز وجل وبفضل المحسنين الكرام، سيتجاوز الإنفاق على المشروع هذا المبلغ بشكل كبير مع نهاية شهر رمضان مما يبشر بتحقيق الحملة لأهدافها، بإذن الله.
وقال العوضي، إننا لا نستغرب من هذه الزيادة التي طرأت على أعداد وجبات إفطار صائم منذ يومه الأول، إذ إنه من المشروعات المحببة لدى المحسنين الكرام، ونتفاءل دائماً بعطائهم، لنتمكن من توزيع المزيد من الوجبات، ونؤكد لهم أن الجمعية كثفت استعداداتها لإنجاح المشروع وفق أفضل الممارسات، حيث لديها فريق ميداني متمرس في التوزيع، فضلاً عن أنها تتعاقد مع 51 من المطاعم والمطابخ المعروفة لتوفير أجود الوجبات، حيث يتم نقلها عبر سيارات خاصة لتوزع بإشراف 92 مشرفاً من الجمعية في أكثر من 68 نقطة توزيع داخل الدولة من ضمنها 3 خيام رمضانية أساسية في هور العنز وبور سعيد والطي. وتوجه العوضي بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء على مساهمتهم في دعم مشروع إفطار صائم لإسعاد آلاف العمال المقيمين والفئات الضعيفة خلال الشهر الكريم، مؤكداً أهمية المشروع في تجسيد مبدأ المسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن تنويع الجمعية لسبل التبرعات للمشروع من خلال موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، بالإضافة إلى إمكانية التبرع بقيمة الوجبة «15 درهماً» عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 2319.

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