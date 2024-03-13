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علوم الدار

1.2 مليون وجبة يومياً خلال مواقع الإفطار في دبي

1.2 مليون وجبة يومياً خلال مواقع الإفطار في دبي
13 مارس 2024 20:22

 تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل والخيري بدبي فعالية "فطوركم في دبي" في بعض مواقع الإفطار المصرحة في الإمارة، إذ تستهدف الدائرة توزيع مليون و200 ألف وجبة إفطار يومياً، وذلك ضمن حملة "رمضان في دبي 1445هـ" التي تم إطلاقها بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي وإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بمقدم الشهر الفضيل.

وقال محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري "بالإنابة" إنه تم توزيع 1500 وجبة في موقع جامع الشيخ راشد بن محمد رحمه الله بالحضيبة في أول أيام الشهر الفضيل من إجمالي ما يقارب من 1450 موقعاً في الإمارة وتعد الفعالية ضمن الفعاليات الخيرية التي تقيمها الدائرة إذ بلغ عدد تصاريح توزيع وجبات الإفطار هذا العام 1200 تصريح. وتفاعلت بعض الجهات الحكومية والخاصة مع تواجد آلاف العمال في مواقع الإفطار، وقدمت لهم بعض الجوائز والهدايا الرمزية والعينية، كما أقامت بعض الجهات ورش توعية وتثقيفية ومحاضرات دينية من قبل الدائرة وشرطة دبي والدفاع المدني وهيئة الصحة وإسعاف دبي واللجنة العمالية وغيرها.

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المصدر: وام
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