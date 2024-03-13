الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً، وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:22 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.