محمد بن راشد ينعى سعيد جمعة النابودة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سعيد جمعة النابودة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعيد جمعة النابودة في ذمة الله.. أحد رواد الأعمال في الإمارات.. ورئيس غرفة تجارة دبي سابقاً.. وأحد المقربين من الشيخ راشد -رحمه الله- حيث تعلم من مدرسته في الحياة.. حط رحاله اليوم عند رب كريم .. في شهر فضيل.. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».