محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء حكام الإمارات على مائدة الإفطار.



وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة»

سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب… pic.twitter.com/HyqIj4KQiv — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 13, 2024