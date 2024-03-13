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«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات

«العلماء الضيوف» يشيدون بالبيئة الإيمانية المحفزة على استغلال رمضان في الإمارات
14 مارس 2024 00:34

دعا العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في أولى محاضراتهم الرمضانية، وفق البرنامج الرمضاني الذي تعده وتشرف عليه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى اغتنام نفحات هذا الشهر المبارك بالعبادة والإكثار من الطاعات وفعل الخيرات.وأكد العلماء الضيوف أن شهر رمضان المبارك فرصة للتخلي عن كل العادات الضارة، وتهيئة النفس لأجواء العبادة، والحرص على أداء الصلوات في المساجد، والمداومة على تلاوة القرآن، وحضور مجالس العلم.وأبدى العلماء إعجابهم باحتفاء دولة الإمارات وقياداتها الرشيدة بهذا الشهر الفضيل، وتهيئة البيئة الإيمانية لكل شرائح المجتمع لاستثمار أوقاتهم بتلاوة القرآن، وحضور ومتابعة العديد من البرامج الدينية والثقافية التي تستهدف تعزيز قيم المواطنة والتلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتحقيق السعادة لدى جميع أفراد المجتمع. وتحدث المحاضرون عن نعمة الصيام وخصائصه والقيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الصائم، وبيان آثارها على الفرد والأسرة والأرحام من تواصل وتراحم، داعين إلى التفاني والإخلاص في العبادة وصولاً للثمرة الحقيقية من فريضة الصيام (لعلكم تتقون) فالتقوى هي الهدف الأسمى.

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المصدر: وام
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