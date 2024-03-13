الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
14 مارس 2024 00:47

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وكبارالمسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال.. الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
سعود بن صقر وعمار النعيمي يعزيان في وفاة صقر بن راشد القاسمي
المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
اقتصاد
«المالية»: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
اليوم 17:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©