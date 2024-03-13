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علوم الدار

«الشارقة الخيرية لغسيل الكُلى» يوفر 3826 جلسة خلال الربع الأول

تقدم في جودة المساعدات العلاجية المقدمة (من المصدر)
14 مارس 2024 02:54

الشارقة (الاتحاد)

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أظهر تقرير صادر عن جمعية الشارقة الخيرية، أن إجمالي عدد جلسات غسيل الكُلى التي تكفلت بها الجمعية لمرضى فشل الكُلى، خلال الربع الأول، من العام الجاري قد بلغت 3826 جلسة بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليون درهم، بواقع 1692 جلسة تمت داخل مركز غسيل الكُلى التابع للجمعية، في مقابل 2134 جلسة تكفلت الجمعية بسداد تكلفتها عن المرضى الذين يتلقون جلسات علاجهم بمستشفيات أخرى.
وذكر عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي أن الجمعية حققت تقدماً ناجحاً في جودة المساعدات العلاجية المقدمة لمرضى فشل الكُلى من حيث سرعة الاستجابة العلاجية بمجرد الموافقة على طلب المساعدة من قبل لجنة المساعدات، مشيراً إلى أن مركز الشارقة الخيرية لغسيل الكلى يجسد القيمة الحقيقية لأثر المساعدة المقدمة لمستحقيها من حيث اختزال عامل الوقت، وهو مهم للغاية بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي الذي يُعد من الأمراض المزهقة للنفس، ولا يحتمل تأخير علاجه.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
غسيل الكلى
الفشل الكلوي
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