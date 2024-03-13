جراحة ناجحة لاستئصال ورم دماغي لخمسيني

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكن أطباء قسم المخ والأعصاب، في مستشفى صقر برأس الخيمة، من إجراء عمليات جراحية خطيرة لمريض خمسيني يعاني وجود ورم دماغي كبير في الرأس.

وأكدت الدكتورة منى العيان، مدير مستشفى صقر، أن هذه الجراحات تمثل إنجازاً طبياً متميزاً، نظراً لدقتها وخطورتها، كما تعكس التزام الفريق الطبي بأعلى معايير الجودة والمهنية، وتؤكد خبرتهم ومهارتهم، مشيرة إلى أن تحقيق نتائج إيجابية في هذا النوع من الحالات يؤكد أهمية الاستثمار في تطوير المهارات الطبية وتوفير التكنولوجيا الحديثة.

وقال الدكتور ابراهيم اليوسف، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أحد أطباء الفريق الجراحي الذي أجرى الجراحة، إن المريض جاء مع عائلته إلى قسم جراحة المخ والأعصاب للكشف عن الحالة المرضية التي واجهت تغيرات في سلوكية في طبيعته الشخصية مع وجود صداع خفيف، وبإجراء الفحوص السريرية، والاستقصاءات الشعاعية بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم دماغي كبير الحجم على مستوى الفص الجبهي الأيمن للدماغ، مع وذمة دماغية وضغط شديد على النسيج الدماغي، الأمر الذي نتجت عنه تلك الأحداث السلوكية الغريبة.