«كليفلاند كلينك»: علاج ارتفاع ضغط الدم والسكري أساس الوقاية من الفشل الكلوي

أبوظبي (الاتحاد)

قال اختصاصي في مستشفى كليفلاند كلينك، نظام الرعاية الصحية العالمي، بمناسبة اليوم العالمي للكلى الموافق 14 مارس، إنه على الرغم من إمكانية إصابة أي فرد بمرض الكلى المزمن (CKD)، إلا أن المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وغيرها من الأمراض المزمنة، غالباً ما يكونون أكثر عرضة للإصابة به، ولذلك يتوجب عليهم إجراء الفحوص الدورية وإدارة حالتهم الصحية بشكل جيد، إذ إن واحداً من كل 10 أشخاص عالمياً مصاب بأحد أشكال مرض الكلى المزمن.

وقال الدكتور هاني الصواف، اختصاصي أمراض الكلى في كليفلاند كلينك: «غالباً لا يشعر المريض في حالة مرض الكلى المزمن بأي أعراض إلى حين تقدم مراحل المرض؛ ولذلك فإن إجراء الفحوص هو مهم للكشف المبكر عنه، والتأكد من أن الكلى تعمل بشكل طبيعي. عادة ما يكون الضرر الناتج عن مرض الكلى المزمن الممتد لفترة طويلة غير قابل للإصلاح، ولكن في حال اكتشاف الضرر في الكلى في مرحلة مبكرة فإنه يمكن اتخاذ خطوات تساعد في إصلاح ذلك الضرر، والوقاية من أية أضرار إضافية أو تأخير حدوثها. ولذلك تشمل الفحوص الصحية السنوية للبالغين اختبارات بسيطة وغير جراحية للكلى، والتي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض الكلى، أو يعانون أمراضاً مزمنة».

وأشار الدكتور هاني إلى أنه في حال عدم معالجة ارتفاع ضغط الدم والسكر، فإنهما يصبحان من الأسباب الأكثر شيوعاً لأمراض الكلى والمراحل الأخيرة منها، بالإضافة إلى ذلك، تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي معروفة كذلك بكونها عامل خطورة مستقلاً بذاته للإصابة بمرض الكلى المزمن. وعلى الرغم من اتساع نطاق الإصابة بالسكري وضغط الدم والسمنة عالمياً، فإن الأخبار السارة هي وجود العديد من أساليب العلاج الجديدة والفعالة التي جرى تطويرها لإدارة هذه الحالات.

التمارين الرياضية

اختتم الدكتور هاني: «تشمل توصيات المحافظة على صحة الكلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قدر كافٍ من النوم، يتراوح ما بين 7 و8 ساعات كل ليلة، والامتناع عن التدخين، والإبقاء على وزن صحي. واتباع حمية غذائية صحية للقلب مثل، حمية الشرق الأوسط التي تركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك، واللحوم الخالية من الدهون وزيت الزيتون، أو حمية المقاربات الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) منخفضة الصوديوم».