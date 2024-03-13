«صحة أبوظبي» تكرم المنشآت الأفضل أداء

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت دائرة «الصحة - أبوظبي»، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، 7 منشآت صحية في الإمارة الأفضل أداءً في تجاوز مستهدفات التوطين المحددة للقطاع الصحي في الإمارة، خلال عام 2023.

يأتي ذلك عقب الإعلان عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي في غضون ستة أشهر فقط من تحديدها لمستهدفات التوطين في القطاع.

كما يأتي تماشياً مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي، لتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز إسهاماتها في منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات التوطين التي حددتها الدائرة، والتي تتمثل في توفير 5.000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية عام 2025.

وأُقيم حفل التكريم في مقر الدائرة، بحضور كل من معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ونورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إلى جانب عدد من الممثلين عن المنشآت الصحية. وتم الاحتفاء بعدد من الكفاءات الوطنية التي انضمت مؤخراً إلى قطاع الرعاية الصحية، والإعلان عن المنشآت السبع المتميزة من أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة وهي: مستشفى زايد العسكري، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى توام، ومستشفيات الظفرة، ومستشفى أمانة للرعاية الصحية والتأهيل، ومدينة برجيل الطبية، ومستشفى ميديكلينيك الجوهرة.

وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نحتفي اليوم بالمنشآت الصحية التي حققت أفضل أداء في تجاوز مستهدفات التوطين الخاصة بها، لتكون قدوة للمنشآت الأخرى، وتلهم الجهود التي تبذل من أجل مواصلة تزويد القطاع بقوى وطنية عاملة تتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال الرعاية الصحية. لقد تمكنا في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة أن نحقق منجزات مهمة وخطوات إيجابية كبيرة عقب تحديد مستهدفات التوطين للقطاع الصحي، حيث وصلت نسبة نمو القوى العاملة الوطنية إلى 12% بنهاية عام 2023، متجاوزة المستهدفات السنوية».

من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «التعاون المستمر بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة الصحة - أبوظبي استطاع جذب عدد كبير من الخريجين المواطنين والباحثين عن عمل، والذي يأتي تأكيداً ودعماً للجهود التي تبذل من قبل الجهات كافة، لمواصلة التعاون لجذب القوى العاملة الوطنية وتبني استراتيجيات تدعم نهج التوطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم اللازم كافة لتمكين الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتهم عبر حزم التأهيل والتدريب تحت مظلة برنامج نافس».

جذب المزيد

تواصل الدائرة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي لرفع أعداد القوى العاملة الوطنية في الرعاية الصحية، من خلال توظيف واستيعاب خريجي برامج الرعاية الصحية، والمواطنين الباحثين عن عمل أو فرص وظيفية في المهن الطبية، مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها.